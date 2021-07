Sternsinger-Aktion einmal anders

Trotz der Pandemie leiden Kinder und sind auf Unterstützung angewiesen. Unter dem Motto „Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“ stehen 2021 die Kinder von Arbeitsmigranten im Fokus. Weitere Informationen zum Projekt und zur Verwendung der Spendengelder sind auf den Internetseiten des Kindermissionswerks zu finden.

Auf Wunsch verteilt die Messdienerleiterrunde der Pfarrgemeinde St. Agatha Epe kontaktlos Segenstütchen an angemeldete Haushalte. Darin befinden sich ein gesegneter Segensaufkleber, ein gestalteter Segensspruch und eine Spendentüte für eine Geldspende. Wer das Segenstütchen erhalten möchte, kann sich von heute an bis zum 20. Januar unter 02565 93260 oder per E-Mail (stagatha-epe@bistum-muenster.de) im Pfarrbüro anmelden. Im Zeitraum vom 21. Januar bis 2. Februar werden die Tütchen in die Briefkästen verteilt. Auf eine persönliche Begegnung muss dabei verzichtet werden. Die Geldspende kann im Pfarrbüro abgegeben oder auch überwiesen werden. Zudem ist es möglich via https://spenden.sternsinger.de/ofgkej_l zu spenden.