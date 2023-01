Sternsinger bieten auch wieder Walk-Through-Stationen an

Vom Pfarrzentrum an den Mühlenmathe aus machten sich die rund 30 Jugendlichen auf durch die verschiedenen Gronauer Stadtquartiere, um als Sternsinger Spenden für den guten Zweck einzusammeln.Pastor Michael Vehlken segnete die Kinder und Jugendlichen, die am Samstag als Sternsinger von Haus zu Haus zogen. Eine willkommene Alternative: Wer die Aktion der Sternsinger unterstützen wollte, konnte seine Spende auch von den beiden katholischen Kirchen in Gronau abgeben.

Samstagmorgen, 8.25 Uhr: Noch ist es ruhig im Pfarrzentrum St. Antonius an der Mühlenmathe. Das ändert sich schlagartig mit dem Eintreffen der rund 30 Jugendlichen, die sich in diesem Jahr in Gronau an der Sternsingeraktion beteiligen.