Stichflamme schießt in den Himmel

Aus einer Gasleitung schießt im Bereich des Tieker Damms eine Gasflamme in den Himmel, ein Bagger liegt in einem Erdloch. Zum Glück war es nur eine Übung, die Feuerwehr und THW gemeinsam durchführten – um für den Ernstfall vorbereitet zu sein.

Damit die Bergungsarbeiten in einer Grube in Angriff genommen werden konnten, musste diese richtig abgesichert werden.

Der vergangene Samstagmorgen am Tieker Damm in Gronau: es knallt, eine Stichflamme jagt in den Himmel. Ein Bagger liegt halb in einem Erdloch, Martinshörner klingen durch die Straßen Gronaus. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk rücken mit etlichen Fahrzeugen an. Sie waren kurz nach neun Uhr alarmiert worden.

Lediglich Pyrotechnik

Zum Glück war alles nur eine Übung der beiden Organisationen. Die Flamme war lediglich Pyrotechnik. Tim Seipel und Kevin Niehues von der Feuerwehr Gronau hatten das Szenario geplant: Bei Erdarbeiten hatte ein Bagger eine Gasleitung getroffen, die Explosion verletzte drei Personen und tötete zwei weitere. Die Verletztendarsteller kamen aus der THW-Jugendgruppe und waren täuschend echt mit Brandwunden geschminkt. Zwei Rettungsdummys stellten die Getöteten dar.

THW und Feuerwehr Foto: Ralf Kosse

Die anrückenden Kräfte der Feuerwehr kümmerten sich zunächst zügig um die Verletzten und leiteten medizinische Versorgung ein. Im weiteren Verlauf wurde dann die „harte Nuss“ geknackt: der Bagger, der erst einmal gesichert werden musste. Erst dann konnte der Baggerfahrer schonend aus dem Führerhaus gerettet werden.

Gemeinsam gesichert

Und schließlich ging es an das Erdloch, in dem sich ein Dummy befand und das als einsturzgefährdet galt. Mit Stützen von Feuerwehr und THW wurde die Grube gemeinsam gesichert, bevor der Dummy dann geborgen werden konnte.

THW und Feuerwehr Foto: Ralf Kosse

Bianca Roman, die Einsatzleiterin der Feuerwehr, war zufrieden mit dem Übungsverlauf: „Die Zusammenarbeit mit dem THW ging Hand in Hand. Die Kommunikation war toll, zeitweise hatten wir sogar gemischte Teams aus beiden Organisationen, die wie selbstverständlich zusammen arbeiteten.“ Ihr persönlicher Stolz war der Feuerwehr-Nachwuchs: „Ich hatte eine sehr junge Truppe auf meinem Fahrzeug. Fast alle waren bis vor kurzem noch in unserer Jugendfeuerwehr und haben noch nicht sehr viel Erfahrung. Trotzdem haben sie sehr gute Arbeit geleistet. Unsere Jugendgruppe hat nun wieder einige freie Plätze, daher würden wir gerne wieder Jugendliche aufnehmen.“

Kleinere Verbesserungsmöglichkeiten

Der stellvertretende Löschzugführer Christian Wennemer war als Beobachter vor Ort und sah kleinere Verbesserungsmöglichkeiten: „Die Kommunikation hat gut geklappt, aber die Reihenfolge der Fahrzeuge war nicht optimal. Ein großes Problem war zeitweise auch, dass ein Pkw den notwendigen Hydranten an der Straße zugeparkt hatte. Das sorgte für eine unnötige Verzögerung und kann im echten Einsatz ernste Folgen haben.“

THW und Feuerwehr Foto: Ralf Kosse

Karsten Kebbedies leitete die THW-Truppe und sah auch kleinere Probleme, war aber generell zufrieden. „Nachdem die Übung als solche erkannt war, fehlte allen etwas Geschwindigkeit. Ein echter Einsatz ist halt doch etwas anderes“, stellte er fest. „Dafür hat mich die Zusammenarbeit aber wirklich begeistert. Das Material von Feuerwehr und THW unterscheidet sich im Detail zwar doch ein wenig, aber jede Mannschaft kennt ihr Geräte aus dem Effeff. So konnten wir uns gegenseitig gut helfen.“

Unterkunft präpariert

In der THW-Unterkunft lief derweil ein weiterer Teil der Übung statt. Da es für die Elektrofachgruppe des THW im Szenario vor Ort keine Aufgabe gab, war die Unterkunft präpariert worden: Ein Stromausfall musste behoben werden, um die Einsatzleitung in der Zentrale sicherzustellen. Die Elektroexperten setzten das große Notstromaggregat in Gang und speisten dessen Strom ins Gebäude ein. So konnten Funkgeräte, Telefone und Computer wieder in Gang gesetzt und die Mannschaften am Tieker Damm wieder kontaktiert werden.

Kleine Gemeinheiten

Kleinere Gemeinheiten der Übungsplaner wie versteckte Schlüssel und vermeintlich defekte Geräte hielten die Elektriker dabei nicht lange auf.

Pünktlich zur Mittagszeit war an beiden Orten wieder alles aufgeräumt, die Verletzten pulten schon ihre Gummi-Brandwunden von der Haut. Alle T-Shirts waren verschwitzt und die Mägen leer. Bei der Feuerwehr wurde noch flugs zusammen gegrillt und die Übung besprochen.