Stimmen und Stimmungen, Klänge und Atmosphäre

Epe

Kein Einheitsbrei – aber im Ganzen ein sehr harmonisches Programm. Diese Mischung präsentierten am Sonntag „Mendels Töchter“ gemeinsam mit Dr. Manfred Keller den Gästen in der Ev. Kirche in Epe. An diesem Abend drehte sich alles um das Werk von Erich Mendel.

Von Martin Borck