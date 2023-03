Stimmgewaltige musikalische Zeitreise

Robbie Williams hat das Gotteshaus erreicht. Diesen Eindruck konnte man sozusagen gewinnen am Mittwochabend, als in der St.-Antonius-Kirche die stimmgewaltigen „Mönche“ der „Gregorian Voices“ dessen Popsong „Angels“ anstimmten. Die acht beeindruckenden Sänger taten es aber in einem an ihren eigenen Musiktraditionen angelehnten Arrangement. Pfarrer Michael Vehlken hatte in seiner Begrüßung hervorgehoben, dass die Künstler aus der Ukraine stammen und so im Moment stets den schrecklichen Kriegsereignissen in ihrer Heimat verarbeiten müssen. Er freute sich über die Besonderheit dieses Auftrittes in der nahezu voll besetzen Kirche und erwähnte die vielfältigen Möglichkeiten von humanitären Spenden (für die Nothilfe Lviv) auch bei diesem Konzert. Mit brennenden Kerzen in den Händen und übergestülpten Kutten-Kapuzen schritten die „Voices“ dann durch den Mittelgang Liturgisches singend („In Principio“) zum Altarraum. Das war direkt ein nahezu mystisches Klang-Erlebnis für die Kirchenbesucher. Im Gegensatz zu Gesängen, die man beispielsweise in westeuropäischen Klöstern hören kann, sind die orthodoxen Madrigrale weniger asketisch, sondern bemühen sich um Strahlkraft und religiöse Inbrunst. Unter der kenntnisreichen Leitung von Oleksiy Semenchuk, der sich in die Sängergarde einreihte, stellten „The Gregorian Voices“ im ersten Teil des Abends vor allen Dingen liturgische und der Messordnung folgende Werke vor (Kyrie, Lumen Christi, Gloria). Hier konnte man in einigen Werken das harmonische Zusammenspiel von Sologesang und „Chorantwort“ bewundern, aber auch die sich auch mitunter steigernde Gewalt von Tenor (mit Obertönen)-, Bariton- und Bass-Stimmen. Hier sangen routinierte Künstler, die trotzdem den Belastungen einer längeren Konzertreise gewachsen waren. Das beeindruckte Publikum reagierte mit heftigem Applaus und ließ sich dann von dem Motto „Gregorianik meets Pop“ ganz besonders gefangen nehmen. Das derzeit oft gehörte „Halleluja“ von Leonard Cohen leitete zu dem eher gegenwartlicheren Teil des Programms über, dort bildete man aber nicht einfach bekannte Songs ab, sondern verlieh ihnen mit Arrangements in byzantinisch-gregorianischer Tradition zum Teil ungewohnte, aber eben auch fesselnde Momente („Ameno“ von ERA, „Sound of Silence“ von Simon and Garfunkel, „Pie Jesu“ von Andrew Lloyd Webber). Spätestens bei einer beinahe pompösen Version von „My Way“ hielt es beim starken Beifallspenden viele Zuhörer nicht mehr auf den Kirchenbänken und den aufgestellten Stühlen. Der guten alten „Melodica“ gönnte der zurückhaltend agierende Chorleiter bei „You raise me up“ gar ein kleines Solo. Seit 2011 führen „The Gregorian Voices“ das Erbe des ukrainischen Männerchores „Gloria Dei“ fort, laden zu einer eindrücklichen musikalischen Zeitreise zwischen Mittelalter, Renaissance, Barock und eben Klassikern des Pop ein. Man konnte als Zuhörer beim viel umjubelten Programmschluss vielleicht nachvollziehen, warum sich die ukrainischen Sänger für das von Rod Stewart bekannte „Sailing“ entschieden hatte – auch wegen dieser Textpassagen „I am sailing home again…to be near you, to be free“. Die Sänger verließen danach den Chorraum, aber das begeisterte Publikum erklatschte sich ihre Rückkehr für die Zugaben „Thank you for he music“ und der anrührenden ukrainischen Gebetshymne „Gott ist groß und eins“. Martin Fahlbusch

