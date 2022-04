„Storno – Die Sonderinventur“ mit Maskenpflicht

Lang erwartet und heiß ersehnt: Die drei „Stornisten“ sind wieder da. Am Samstagabend treten sie in der Bürgerhalle auf. Dort sind besondere Regeln zu beachten.

Heute Abend in der Bürgerhalle

Es ist „Storno“-Zeit: Die drei Kabarettisten Thomas Philipzen, Harald Funke und Jochen Rüther gastieren am heutigen Samstag um 20 Uhr in der Bürgerhalle und beweisen mit ihrem kabarettistischen Rundumschlag „Storno – Die Sonderinventur“ erneut feine Beobachtungsgabe, gespickt mit bewährter Bissigkeit und beeindruckender Musikalität.

Veranstaltung ausverkauft

„Wir sind sehr glücklich, dass wir eine der ersten Großveranstaltungen in Gronau stattfinden lassen dürfen“, so die Veranstalter der „kleinkunstbühne Nr. 1“. Daher sei ihnen die Sicherheit des Publikums ein besonderes Anliegen: Es gilt die 3G-Regel und es besteht Maskenpflicht. Die Einlasszeiten auf den Eintrittskarten sind zwingend zu beachten. Nur in der Kategorie 3 besteht freie Platzwahl. Es wird keine Bewirtung während der ohnehin kurzen Pause geben. Die Veranstaltung ist ausverkauft. Eine Abendkasse findet nicht statt.