Straßenschild als bleibende Erinnerung

Die THW-Helfervereinigung Gronau wurde vor mehr als 40 Jahren mit dem Ziel gegründet, den ehrenamtlichen THW-Helferinnen und Helfern des Ortsverbandes Gronau einen starken Partner zur Seite zu stellen, der immer dort unterstützend eingreifen kann, wo von staatlicher Seite her die Mittel und Möglichkeiten nicht gegeben sind. Der Vorsitzende der Helfervereinigung, Ralf Kosse, hat nun sein Amt in andere Hände übergeben.

Der bisherige Vorsitzende Ralf Kosse (im Bild rechts) trat nach fast zehn Jahren nicht wieder zur Wahl an. Als besonderes Dankeschön für seine Tätigkeit erhielt er von seinen bisherigen Vorstandskollegen ein Ralf-Kosse-Allee-Straßenschild, das demnächst auf dem neuen Übungsgelände am Dakelsberg als bleibende Erinnerung aufgestellt wird. Den neuen Vorstand des Fördervereins THW-Helfervereinigung bilden (v.l.) Daniela Niehoff (Geschäftsführerin), Dennis Franke (Vorsitzender) und Jörg Wilming (stellvertretender Vorsitzender).

Mitglieder der Helfervereinigung sind die Angehörigen des THW-Ortsverbandes Gronau sowie Freunde und Unterstützer. Schwerpunkte der Förderung auf örtlicher Ebene sind die Beschaffung von zusätzlicher Geräteausstattung sowie die Förderung der Jugendarbeit im THW. Die Helfervereinigung finanziert sich ausschließlich über Mitgliedsbeiträge und Spenden.

Der seit fast zehn Jahren amtierende Vorsitzende der Helfervereinigung, Ralf Kosse, hat nun sein Amt in andere Hände übergeben. Kosse war nicht nur Vorsitzender dieses Vereins, sondern er ist seit einiger Zeit auch der Öffentlichkeitsbeauftragte des THW in Gronau.

In der Jahreshauptversammlung nannte er persönliche Gründe und eine gewisse Amtsmüdigkeit. Seiner Meinung nach darf sich in einer gesunden Demokratie niemand zu lange festsetzen und bequem machen. Hin und wieder sei „frischer Wind“ gefragt. Natürlich bleibt er dem Ortsverband als Öffentlichkeitsbeauftragter erhalten, doch es sei nicht einfach, Familie und mehrere ehrenamtliche Dienstposten unter einen Hut zu bringen. Sehr gut wurde er in den vergangenen zehn Jahren durch seinen Vertreter Jörg Wilming und den Schatzmeister Dennis Franke unterstützt. Alle Helferinnen und Helfer des Ortsverbandes standen hinter ihm und er konnte sich in der ganzen Zeit auf alle verlassen, wie er erklärte.

Mit Wilming und Franke war der Vorstand ein „unfassbar konstruktives Team“, das mit viel Geld große Anschaffungen für den THW-Ortsverband möglich machte. So nannte er die Anschaffung einer neuen Hubarbeitsbühne nach sieben Jahren des Sparens, die Neuanschaffung eines Anhängers, einer 360-Grad-Kamera für die Arbeitsbühne und eines LED-Panels, das die Lichtmenge wie ein 40 000-Watt-Halogenstrahler erzeugt. Dieses Gerät wurde übrigens von dem THW-Mitglied Michael Dierselhuis geplant und selbst gebaut. Es ist individuell steuerbar und einzigartig im gesamten Technischen Hilfswerk.

Zudem wurde die Teilnahme der Jugendlichen am Bundesjugendlager finanziert und viele andere Beschaffungen getätigt. Ralf Kosse nannte darüber hinaus als einen der Höhepunkte im vergangenen Jahr den Besuch des Bundestagsabgeordneten Martin Gerster, der als stellvertretender Präsident der Bundeshelfervereinigung in Berlin seinen ehrenamtlichen Dienst versieht.

Das Übungsgelände am Dakelsberg in Epe sollte an sich Ralf Kosses Vermächtnis an die Helfervereinigung werden. Die Zusage der Stadt Gronau liegt vor, die Verträge sind in Arbeit und die Zielkurve sei somit erreicht.

Die Neuwahl ergab folgendes Ergebnis: Vorsitzender der THW-Helfervereinigung wurde der bisherige Geschäftsführer Dennis Franke. Sein Stellvertreter ist wie bisher Jörg Wilming. Zur neuen Geschäftsführerin wählten die Mitglieder Daniela Niehoff. Sie ist neu im Vorstandsteam der THW-Helfervereinigung.

Während des Abends wurde Markus Rauer für 20-jährige Mitgliedschaft geehrt. Da Günter Meyer als Vertreter der Gronauer Feuerwehr verhindert war, übergab Ralf Kosse die Urkunden zur wiederholten Teilnahme an den Feuerwehr-Leistungswettkämpfen an die THW-Helfer Meike Kemper (Silber), Dieter Heupink, Christian Langermann und Timo Sonntag (alle Gold).