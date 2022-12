„Strauß von Straftaten“ vor Gericht

In eine forensische Drogen-Entzugsklinik wird sich ein 37-jähriger Mann aus Gronau jetzt begeben, nachdem er immer wieder straffällig geworden ist. Er kündigte an, sein Leben ändern zu wollen. Der Gronauer hat am Mittwoch erneut eine Haftstrafe in Höhe von zwei Jahren und vier Monaten erhalten. Alle bisherigen Strafen hätten offensichtlich keine Wirkung gezeigt, sagte der Richter.

Der Verteidiger sprach von einer „Reise durch das Strafgesetzbuch“ und einem „Strauß von Straftaten“, die Staatsanwältin mutmaßte ebenso wie der Richter, dass es wohl nur die „Spitze des Eisbergs“ gewesen sei, die zur Anklage gekommen ist: Wegen Diebstahls in sechs Fällen, Fahren ohne Fahrerlaubnis in sieben Fällen, davon je einer in Tateinheit mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Tankbetrug sowie illegalen Drogenbesitzes ist ein 37-jähriger Gronauer am Mittwoch vom Schöffengericht Ahaus zu einer Haftstrafe in Höhe von zwei Jahren und vier Monaten verurteilt worden. Das Gericht ordnete zudem die Unterbringung des Angeklagten in eine Drogen-Entzugsklinik an. Des Weiteren muss der Familienvater, der sich größtenteils geständig zeigte, zur Wiedergutmachung des aus den Diebstählen entstandenen Schadens einen Wertersatz in Höhe von 7600 Euro an die Geschädigten zahlen, und die Führerscheinstelle wird angewiesen, ihm nicht vor Ablauf von drei Jahren eine Fahrerlaubnis auszustellen.