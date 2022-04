Strom vom Balkon

Sie möchten eigenen Solarstrom produzieren, wohnen aber in einer Wohnung? Kein Problem: Eine Mini-Solaranlage für den Balkon macht es möglich – Stecker in die Steckdose und schon können Sie eigenen Sonnenstrom nutzen.

Darüber informiert das Online-Seminar der Verbraucherzentrale Gronau am 17. Mai (Dienstag) ab 18 Uhr.

Solarstrom vom Dach ist längst günstiger als Strom aus dem Netz. Doch bisher konnten hauptsächlich Hausbesitzer Solarstrom selbst erzeugen. Jetzt gibt es aber auch für Mieterparteien und Bewohner von Mehrfamilienhäusern Möglichkeiten, diesen Strom zu nutzen.

Im Vortrag wird ganz praktisch gezeigt, wie Verbraucher mit einem Stecker-Solargerät ihren eigenen Strom für Zuhause gewinnen können: am Balkongeländer, auf der Terrasse oder an der Hauswand. Matthias Baumgärtel, Energieberater der Verbraucherzentrale NRW, erläutert im Rahmen seines Vortrags, was bei Planung, Kauf und Installation der Geräte zu beachten ist und beantwortet Fragen rund um das Thema Stecker-Solar. Der Zugang zum Zoom-Seminar ist unter dem Link https://eu01web.zoom.us/j/63207006491, Meeting-ID: 632 0700 6491, Kenncode: 819436 möglich. Weitere Informationen zum Thema Solarstrom online.