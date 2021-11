Strom, Wasser und Gas werden teurer

Die enormen Preissteigerungen im Energiebereich machen auch vor den Gronauer Stadtwerken nicht halt. „Wir kommen um Preiserhöhungen nicht herum,“ so Marion Brüning, Centerleiterin Handel und Vertrieb. Mit einstimmiger Zustimmung des Aufsichtsrates wurden folgende Preismaßnahmen beschlossen:

Preiserhöhungen in der Grundversorgung: Unter Berücksichtigung der veränderten staatlichen Abgaben und Umlagen ist in der Sparte Strom die Weitergabe von gestiegenen Beschaffungskosten und Netzentgelten notwendig. Beim Strom erhöht sich in der Grundversorgung ab dem 1. Januar 2022 der Grundpreis um netto 14,35 Euro im Jahr, der Arbeitspreis um netto 1,003 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Für einen Haushalt mit durchschnittlichem Jahresverbrauch von 3500 kWh bedeutet das Mehrkosten in Höhe von brutto 59,08 Euro.

Gas und Wasser werden teurer

Beim Gas ist die Weitergabe der höheren Beschaffungskosten als auch der gestiegenen CO 2 -Steuer notwendig. In der Grundversorgung erhöht sich ab dem 1. Januar 2022 der Grundpreis um netto 2,35 Euro im Jahr, der Arbeitspreis um netto 1,067 Cent pro kWh. Für einen Haushalt mit durchschnittlichem Jahresverbrauch von 20 000 kWh sind das Mehrkosten in Höhe von brutto 256,80 Euro.

Aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen wird zudem der Wasserpreis zum 1. Juli 2022 um netto 0,10 Euro pro Kubikmeter (m³) auf netto 1,70 Euro pro m³ erhöht. Für einen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 150 m³ bedeutet dies in 2022 eine Erhöhung um 8,025 Euro brutto, ab 2023 dann ganzjährig um 16,05 Euro brutto.

„ »Wir kommen um Preiserhöhungen nicht herum.« “ Marion Brüning, Centerleiterin Handel und Vertrieb

Die Wärmepreise werden in den Allgemeinen Tarifen zum 1. Januar 2022 gemäß aktualisierter Berechnung der Preisgleitklausel angepasst.

Für Kunden, die langfristige Sonderverträge mit den Stadtwerken Gronau abgeschlossen haben, fallen die Preiserhöhungen für Strom und Gas niedriger aus. Beim Strom ist die Erhöhung etwa 20 Prozent geringer, beim Gas sogar über 50 Prozent. Das ist laut Mitteilung des Versorgers möglich, weil die benötigten Energiemengen der Sonderabkommen aufgrund der besseren Planbarkeit mit jährlichen Vertragslaufzeiten zum größeren Teil noch zu günstigeren Konditionen an den Beschaffungsmärkten eingekauft werden konnten.