Eine Stunde lang ist am Dienstag in Teilen der Stadt der Strom ausgefallen.

Am Dienstag ist es zwischen 16.30 und 17.30 Uhr in Teilbereichen von Gronau und Epe zu einem Stromausfall gekommen. Auch das Lukas-Krankenhaus war betroffen. Grund: Bei Tiefbauarbeiten war ein Kabel beschädigt worden. Das führte zu Ausfällen in der Mittelspannung. Die Monteure der Stadtwerke Gronau konnten die Schäden schnell lokalisieren und dann die Versorgung wieder herstellen. Das teilten die Stadtwerke mit.