Stromausfall in Teilen von Gronau

Zum einem Stromausfall ist es am Donnerstagmittag in teilen von Gronau gekommen.

Ein Kurzschluss hat am Donnerstag um 13.36 Uhr zur Unterbrechung der Stromversorgung in den Bereichen St.-Antonius-Hospital, Wasserwerk, Doetkottenweg und Alstätter Straße geführt. Die Stadtwerke Gronau konnten den Ausfall nach 24 Minuten wieder beheben, teilte das Versorgungsunternehmen mit. Auch in anderen Teilen der Stadt machte sich der Kurzschluss durch kurzzeitiges Flackern der elektrisch betriebenen Beleuchtung bemerkbar.