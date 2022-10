Stromausfall nach Defekt im Schalthaus

Ein Stromausfall hielt am Montagabend den Gronauer Stadtosten in Atem

Gegen 19 Uhr war der Strom weg, nichts ging mehr am Montagabend im Stadtosten in den Wohngebieten beiderseits der Vereinsstraße. Aus ungeklärter Ursache hatte es einen Schalterausfall im Schalthaus der Stadtwerke an der Laubstiege gegeben. In der Folge fielen zehn Trafostationen aus, teilte der Energieversorger auf Anfrage mit. Das Bereitschaftsteam konnte fünf der Stationen nach etwa 40 Minuten wieder in Betrieb nehmen, die weiteren fünf nach etwas über einer Stunde. Ein Kabelmesswagen betrieb den ganzen gestrigen Tag Ursachenforschung, um den Fehler ausfindig zu machen.