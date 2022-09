Studium auf einem Mini-Campus

Gronau

Bildung gilt als harte Währung in der heutigen Zeit. Eine neue Prägeanstalt und Notendruckerei für diese Währung entsteht gerade in Gronau. Die Fachhochschule des Mittelstands – eine private Hochschule mit Hauptsitz in Bielefeld – eröffnet ein Fernstudienzentrum, und zwar im neuen Co-Working-Space „Steps“ an der Mühlenmathe, gegenüber dem Bahnhof.

Von Martin Borck