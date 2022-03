Stummfilmvorführung mit Orgelimprovisation

Gezeigt wird der Stummfilmklassiker „Der Galiläer”, den Szőcs mit Improvisationen von Orgel- und Klaviermusik begleiten wird. Im Anschluss an die 50-minütige Aufführung ist Raum für Diskussion.

Der Stummfilm „Der Galiläer“ von Dimitri Buchowetzki aus dem Jahr 1921 gehört zu den ersten deutschen Produktionen mit religiösem Inhalt, er ist ein packendes Drama im Stil eines historischen, üppig gestalteten Ausstattungsfilms. Der Film zeigt das Leben Jesu von seinem Einzug in Jerusalem bis zu seiner Kreuzigung. Die Dramatik des Geschehens und das verklärte Licht der Auferstehung ist mit allen Mitteln der Filmkunst der 1920er-Jahre in Szene gesetzt. Die Handlung stützt sich auf die Passionsberichte der vier Evangelien.

Der Eintritt ist zu allen Veranstaltungen unter den geltenden Coronaschutzregelungen frei, Spenden sind willkommen. In Gronau findet die Aufführung am Karfreitag (15. April) ab 15 Uhr in der Ev. Stadtkirche statt. In der Ahauser Christuskirche am 30. März (Mittwoch) um 19 Uhr, in der Ev. Kirche Ochtrup am 27. März (Sonntag) ab 17 Uhr.