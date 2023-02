Ralf-Udo Blöding (vorne), Präsident des BAK, am Sonntag beim Umzug. Er zeigte sich am Montag mit dem Ablauf hoch zufrieden.

Am Tag nach dem Karnevalsumzug zieht BAK-Präsident Ralf-Udo Blöding Bilanz: „Alle Vereine und das Dreigestirn waren super zufrieden und total happy. Zuschauer ohne Ende, und es gab keine Zwischenfälle!“ Dabei hatte der Tag für den Präsidenten des Bürgerausschusses Karneval mit einem bangen Blick zum doch sehr grauen Himmel begonnen, erzählt er am Montag auf dem Weg zu den befreundeten Karnevalisten in Ochtrup. Doch es blieb trocken, und pünktlich zu Beginn des Umzugs wurden die Wolken sogar dünner – ein Phänomen, das man sonst nur vom Michaelismarkt und Frühlingsfest in Epe kennt . . .