Survival-Lauf als Grenzerfahrung für den eigenen Körper

Die eigene Kondition ausreizen und dabei den Spaßfaktor nicht zu kurz kommen lassen: Das umreißt den Stadtwerke-Survival-Lauf, der am 19. August nach drei Jahren Pause in seine nächste Runde geht. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Veranstaltung von Westfalia Epe und Stadtwerke am 19. August

Durchs Wasser der Dinkel waten, über wackelige Baumstämme der Eper Bülten jonglieren, quer über Felder und Wiesen laufen oder unter Tarnnetze herkriechen. Wem das bekannt vorkommt, der kennt den Stadtwerke-Survival-Lauf, der nach dreijähriger Corona-Zwangspause von Westfalia Epe und dem Versorger am 19. August organisiert wird. Erstmals gibt es auch einen Team-Lauf.

„Wir freuen uns wahnsinnig, dass dieses tolle Event endlich wieder stattfinden kann und stecken schon voll in den Vorbereitungen“, wird Reinhard Wittland, Lauftrainer beim TV Westfalia Epe und Haupt-Organisator für den Survival-Lauf, in einer Ankündigung zitiert. Ort des Geschehens sind die Eper Bülten. Treffen, Start und Ziel sind hinter dem Bültenfreibad auf beziehungsweise an dem Gelände der angrenzenden Fischteiche. Vier verschiedene Läufe werden angeboten: Schüler-, Schnupper-, Team- und Höllenlauf.

Teamgedanke zählt

Um 13 Uhr geht es los mit dem „Schüler-Lauf“ für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre. Direkt danach startet um 13.30 Uhr der „Schnupperlauf“ ab 16 Jahren. Bei beiden Läufen gibt es Teilnahme-Medaillen.

Neu im Programm ist der „Team-Lauf“ über eine Runde mit Start ab 14 Uhr. Teilnehmen können Männer-, Frauen- oder auch Mixed-Teams von vier Personen ab 16 Jahren, die gemeinsam an den Start gehen. Die Besonderheit hier: Es zählt der Teamgedanke und damit die Zeit des letzten Läufers. Direkt nach dem Lauf findet für die Teams eine Verlosung von drei attraktiven Preisen statt.

„Mit dem neuen Team-Lauf haben wir wirklich für alle ein passendes Lauf-Angebot“, freut sich auch Stadtwerke-Pressesprecher Stefan Busch, der beim lokalen Energieversorger auch für das Sponsoring zuständig ist. „Das können Teams aus Unternehmen, Schulen, Vereinen, Nachbarschaften oder sonst woher sein. Das Motto lautet: Dabei sein ist alles!“

„Höllen-Lauf“ für Trainierte

Den Abschluss bildet ab 15 Uhr dann wieder der traditionelle „Höllen-Lauf“ (ab 16) über drei Runden. Die Veranstalter empfehlen eine Teilnahme nur für gut trainierte Läuferinnen und Läufer. „Das geht auch für erfahrene Läufer schon wirklich an die Kräfte. Die Hindernisse bleiben zwar gleich, werden aber von Runde zu Runde anstrengender zu überwinden“, so Reinhard Wittland.

Eine Laufrunde von etwa drei Kilometern ist abgesteckt und mit etlichen Hindernissen ausgestattet. Es liegen zum Beispiel Reifen oder Heuballen im Weg, da muss man unter ein Tarnnetz her, und es geht einmal durch die Dinkel. Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde mit seiner Laufzeit. Für die besten Zeiten beim Schüler-, Team- und Höllen-Lauf gibt es zusätzlich Pokale. Die Pokal-Übergaben finden immer direkt nach dem jeweiligen Lauf statt.

Gratis duschen im Bültenfreibad

Nach dem Lauf kann kostenlos im Bültenfreibad nebenan geduscht werden. Wichtig dazu: Die Startnummer ist gegen eine Tageskarte für das Bültenfreibad einzutauschen, die Karte ist wiederum nur am 19. August gültig.

Zum Ausklang laden der TV Westfalia Epe und die Stadtwerke Gronau wieder zum geselligen Beisammensein ein: Getränke und Leckereien vom Grill werden zu kleinen Preisen angeboten.

Interessierte können sich online anmelden unter www.tv-westfalia07epe.de oder telefonisch bei Reinhard Wittland unter Telefon 02565/4416. Die Startgebühr beträgt für Erwachsene zehn Euro, für Kinder und Jugendliche fünf Euro und für ein Viererteam 20 Euro. Bei Vorlage der Stadtwerke-PlusService Card spart man bei den Einzel-Starts oder beim Team fünf Euro.