Eperaner hat mehr als 70.600 Euro Spendengeld gesammelt

Epe/Billerbeck

Gutes Tun, nicht nur, aber gerade auch in der Weihnachtszeit: Das ist Wolfgang Pietrusiak ein Anliegen. Der 70-jährige Eperaner stellt kleine Weihnachtshäuschen und weitere kleine Kunstwerke her und verkauft sie in der Klostergaststätte Gerleve zugunsten verschiedener Hilfsorganisationen. Mehr als 70000 Euro sind so schon zusammengekommen.