Die Gronauer Tafel begeht ein rundes Jubiläum: 20 Jahre besteht die Einrichtung, die seit 2007 an der Zollstraße zu finden ist, in diesem Jahr. Die Redaktion blickte mit Geschäftsführer Reiner Liedtke und dem Vorsitzenden Georg Gartmann zurück.

Es ist eine Zahl, aus der einerseits Anerkennung – nämlich für die ehrenamtlich Tätigen – erwächst, die aber andererseits auch nachdenklich darüber macht, wie es um die Menschen steht, die in Gronau am untere Ende der Einkommensskala einzuordnen sind: Rund 1000 Hilfsbedürftige unterstützt die Gronauer Tafel regelmäßig über ihre Ausgabe im Gebäude an der Zollstraße sowie über einen Lieferdienst mit Lebensmitteln. „Ohne die Hilfe der Tafel kämen wir nicht mehr über die Runden“, bekommen der Vorsitzende Georg Gartmann und Geschäftsführer Reiner Liedtke von den Kundinnen und Kunden der Einrichtung immer häufiger zu hören. In diesen Tagen besteht die Einrichtung seit 20 Jahren.