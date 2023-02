Tafeln sollen ins Museum

Als historisch belastet gelten die Tafeln, die bis 2022 an in den beiden Weltkriegen gefallene Schüler und Lehrer erinnerten. Lehrende und Studierende des Driland-Kollegs sind sich einig in ihrer Sicht: Die Demontage der Erinnerungstafeln war richtig. Sie sollen stattdessen einen Platz in dem zu errichtenden Stadtmuseum finden.

Einigkeit kennzeichnet die Auffassung von Lehrenden und Studierenden am Gronauer Driland-Kolleg, wenn es um die im vergangenen Jahr demontierten Erinnerungstafeln geht. Die Tafeln erinnern an die in den beiden Weltkriegen gefallenen Schüler und Lehrer des ehemals in dem Gebäude ansässigen Werner-von-Siemens-Gymnasiums. Im Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur wird es am heutigen Dienstag einen Sachstandsbericht geben. Die öffentliche Sitzung beginnt um 18 Uhr im Sitzungssaal im Wirtschaftszentrum an der Fabrikstraße.