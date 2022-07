Tagen mit industriellem Charme

Jetzt befindet sich auch das Mobiliar auf dem Sitzungssaal nicht mehr im Deilmann-Rathaus an der Adenauer-Straße. Das alte Rathaus ist leergezogen, die Sitzungen starten nach der Sommerpause im zweiten Obergeschoss des Wirtschaftszentrums.

Die Ratsmitglieder treffen nach der Sommerpause auf „alte Bekannte“: Tische und Stühle wurden aus dem bisherigen Sitzungssaal im Rathaus an der Konrad-Adenauer-Straße in den vergangenen Tagen ins Wirtschaftszentrum (WZG) umgezogen und wieder aufgebaut.

Die Räumlichkeiten in der ehemaligen Spinnerei A der Firma Gerrit van Delden an der Fabrikstraße haben in den vergangenen Jahren im heutigen Wirtschaftszentrum (WZG) schon viele Funktionen wahrgenommen. Jetzt wird ein neues Kapitel aufgeschlagen: Nach der politischen Sommerpause wird ein großer Raum im zweiten Obergeschoss zum städtischen Ratssaal.