Täglich grüßt das G-Mobil

Der Technische Beigeordnete der Stadt Gronau kam sich am Mittwochabend in der Sitzung des Ausschusses für Mobilität, Umwelt und Klimaschutz vor wie Bill Murray in der Endschlossschleife seines berühmtesten Hollywood-Films. „Der Antrag erinnert an ‚Täglich grüßt das Murmeltier‘“, zeigte er sich wenig begeistert vom Ansinnen der WEG, das G-Mobil zeitnah auf das gesamte Stadtgebiet auszuweiten. „Sie gehörten damals noch nicht dem Rat an, als die Grundsatzentscheidung getroffen wurde“, hielt der der Wählervereinigung zugute. Dennoch erinnerte er daran, dass es vereinbart worden sei, in dem vereinbarten Rahmen zunächst einmal zu testen, wie der On-Demand-Service funktioniert und dann einen Beschluss zur Zukunft des ÖPNV in Gronau zu fassen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

+ gratis Prämie