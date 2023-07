Grenznahe Tankstellen sind für einen Ansturm gut gerüstet

Von langen Schlangen konnte am Dienstagmittag an der grenznahen Tankstelle Enscheder Straße des Mineralölkonzerns Jet zwar nicht die Rede sein. Erhöhter Andrang niederländischer Kundschaft war aber zu spüren.

Einweiser, wie in anderen Orten beispielsweise am Niederrhein wohl schon gesehen, gibt es an den grenznahen Tankstellen in Gronau zwar nicht. Nach einer kleinen Umfrage dieser Zeitung indes steht fest: Der Tank-Tourismus aus den Niederlanden hat in dieser Woche zum Teil deutlich zugenommen. Hintergrund ist ein Kabinettsbeschluss der niederländischen Regierung, den vorübergehenden Steuerrabatt auf Kraftstoffe, der mit Blick auf die auch im Nachbarland galoppierende Inflation gewährt worden war, zum 1. Juli auslaufen zu lassen. Die Folge: Für einen Liter Benzin müssen die Nachbarn, wenn sie in ihrer Heimat tanken, seit dem Wochenende 13,8 Cent mehr berappen, der Dieselpreis ist um 9,9 Cent gestiegen. Bei Autogas sind es immerhin noch sechs Cent. Die Regierung begründet dies mit einem zunehmenden Sparzwang.