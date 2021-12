Tapferkeitsurkunde für geimpfte Kinder

Bei der Anmeldung wurden die Kinder durch das KoCI-Team (Koordinierende Covid-Impfeinheit) freundlich begrüßt. Lustige Verkleidungen und Süßigkeiten sorgten für gelöste Stimmung.

Bei der Impfspritze gab es ein das Klick-Leuchtarmband, das im richtigen Moment für Ablenkung sorgte. Zum Schluss wurde die Tapferkeitsurkunde überreicht.

Bürgermeister Rainer Doet­kotte freute sich insbesondere über die Impfmöglichkeiten, die der Kreis in Gronau geschaffen hat. Als Dank brachte der Bürgermeister den Helferinnen und Helfern am letzten Gronauer Impftag in diesem Jahr einen Stutenkerl mit. „Die Ärztinnen, Ärzte sowie Helferinnen und Helfer leisten hier hervorragende Arbeit“, so Doetkotte. Mithelfen konnte er außerdem bei der Überreichung der Tapferkeitsurkunde an Nele.

Nicht gut informiert waren offenbar etliche Niederländer: Sie waren am Donnerstag über die Grenze zum Gronauer Rathaus gekommen, um sich impfen zu lassen, was an dem Tag aber nicht möglich war. Bereits am Tag zuvor war bei der allgemeinen Impfaktion wegen des hohen Andrangs darauf geachtet worden, dass nur Menschen mit einer Impfberechtigung den Pieks bekamen.