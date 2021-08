Tatsächliche oder nur herbeigeredete Notlage?

Pro: Die einen wissen nicht, wie sie Kinderbetreuung und Arbeit unter einen Hut bekommen sollen. Andere müssen Kurzarbeit machen und bekommen weniger Geld. Bei wieder anderen ist gar die komplette wirtschaftliche Existenz bedroht. Wir entbehren soziale Kontakte und weite Teile unserer gewohnten Freizeitgestaltung. Nicht zuletzt machen sich viele Menschen Sorgen um ihre Gesundheit oder die von Verwandten und Freunden.

Nun wird uns von so ziemlich allen Entscheidungs- und Verantwortungsträgerinnen und -trägern die Impfung gegen das Virus als der Königsweg heraus aus der Pandemie angepriesen. Also muss uns allen, die wir unter den Folgen der Pandemie leiden, auch daran gelegen sein, dass alle, die sich impfen lassen wollen, auch zu den zentralen Impfzentren kommen. Und das ist, von Gronau aus gesehen, im Kreis Borken nicht gerade um die Ecke.

Der Großteil der über 80-Jährigen, die nicht ohnehin vor Ort geimpft werden, weil sie in einem Seniorenheim leben, wird trotzdem gut nach Velen kommen: mit dem eigenen Auto, mit Verwandten oder einem Taxi. Aber was ist mit dem Rest? Im Rathaus schätzt man die Zahl derer, die sich mit der Fahrt nach Velen aus finanziellen und/oder organisatorischen Problemen schwer tun, auf rund 100 Personen. Und es ist ja nicht davon auszugehen, dass das Problem in der Gruppe der über 70-Jährigen gar nicht besteht, nur weil diese Menschen jünger und vermeintlich fitter sind als die Älteren. Meine Mutter zum Beispiel wird in diesem Jahr 70 – holt sich aber schon seit Jahren Fahrkarten im Reisebüro, wenn sie innerhalb von NRW Zug fahren will. Sie kommt mit den Ticketautomaten einfach nicht klar, hat regelrecht Angst davor.

Kurzum: Es wird Menschen geben, die Hilfe brauchen, um zum Impfzentrum zu kommen. Und wenn wir als Gesellschaft nicht riskieren wollen, dass diese Menschen sich nicht impfen lassen, obwohl sie eigentlich wollen, weil sie diese Hilfe nicht bekommen, dann sollten wir diese Hilfe organisieren. Erste Hilfswillige – vom Seniorenbeirat über die Bürgerstiftung bis hin zum Verein Menschen in Not – haben auch schon eine grundsätzliche Bereitschaft signalisiert. Im Moment scheint vor allem noch jemand zu fehlen, der das ganze koordiniert.

Ich könnte mir auch vorstellen, dass das Problem noch leichter gelöst werden kann, wenn es auf möglichst viele Schultern verteilt wird. So bieten doch zum Beispiel Parteien bei Wahlen Fahrdienste zu den Wahllokalen an. Aber auch Vereine und Verbände könnten unter ihren Mitgliedern einen Aufruf starten und abfragen, wer bereit wäre, eine Person zum Impfen zu fahren. Bei den ganzen Vereinsaktivitäten, die zurzeit auf Eis liegen, müsste es da doch freie Kapazitäten geben.

Contra:

Menschen in Not verdienen die Solidarität und Hilfe der Gesellschaft. Punktum. Doch manchmal schwillt mir der Kamm. Dann, wenn Notlagen herbeigeredet werden, die in meinen Augen eigentlich keine sind. Vielmehr verbergen sich dahinter eher kleine, vielleicht lästige Hürden. Ein Beispiel: Das – angebliche – Problem für Über-80-Jährige, zum Impfzentrum nach Velen zu kommen. Über 2500 Menschen in Gronau und Epe fallen in diese Altersklasse, hat Lokalpolitiker Herbert Krause herausgefunden. Eine hohe Zahl, die ein großes Problem suggeriert. Doch sie relativiert sich. Ein großer Teil der Über-80-Jährigen ist nämlich durchaus in der Lage, mit eigenem Auto die 38 Kilometer bis Velen zurückzulegen. Wer sonst zum Bummeln nach Münster fährt, sollte auch das schaffen.

Der größte Teil der Ü-80er, der nicht mehr automobil ist oder wegen eventueller Impfnebenwirkungen nicht gerne selbst fahren möchte, dürfte von Kindern oder Enkelkindern gebracht werden. Familienhilfe funktioniert gottlob noch. Mit geeigneter Schutzmaske ist der Transport kein Problem. Ein weiterer Teil kann mit dem Bus bis direkt vors Impfzentrum fahren. Ist lästig, dauert lang, man muss einmal umsteigen, kostet unverhältnismäßig viel Geld. Keine Frage. Aber auch das dürfte die wenigsten vor unüberwindbare Hürden stellen. In den Bussen ist Platz genug, um Abstand halten zu können. Ein Massenandrang von impfwilligen Über-80-Jährigen auf die Busse ist nicht zu erwarten, schließlich werden die Termine über einen längeren Zeitraum vergeben.

Viele Versicherte haben Anrecht auf die Erstattung einer Taxifahrt zum Impfzentrum.

Die Bewohner der Seniorenheimen werden vor Ort vakziniert.

Wer ist dann von den über 2500 Ü-80-Leuten noch übrig? Wird hier nicht ein Popanz aufgebaut und ein Problem heraufbeschworen, das keines ist? Ja: Es gibt Menschen, die überfordert sind oder zu sein scheinen (meinem Eindruck nach gehören die Über-80-Jährigen noch am wenigsten dazu). Diesen Hilfsbedürftigen sollte man aber Instrumente zur Selbsthilfe an die Hand geben, anstatt sie in ihrer Hilfsbedürftigkeit zu belassen und – entschuldigen Sie die Ausdrucksweise – ihnen den Hintern noch hinterherzutragen. Zu viel Betüddeln fördert Abhängigkeiten. Eigeninitiative dagegen stärkt das Selbstbewusstsein und ermöglicht Hilfe zur Selbsthilfe. Das sollte das vordringliche Ziel von Hilfsmaßnahmen sein. Nachhaltigkeit ist auch hier gefragt.

