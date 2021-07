Tempo-Messgeräte für höhere Verkehrssicherheit

Die WEG-Fraktion im Gronauer Rat möchte, dass die Stadt mobile Geschwindigkeitsmessanlagen beschafft, um die Verkehrssicherheit an Schulen, Seniorenzentren oder in Wohngebieten zu erhöhen. Sie hat einen entsprechenden Antrag gestellt.

Das Geld für die Beschaffung ist vorhanden: 15 000 Euro, die vom Schwimmverein Gronau und vom Sportverein Vorwärts Gronau zur Verfügung gestellt wurden. Im September 2018 wurde per Bürgerantrag die Initiative „Gronau im Spiegel“ der beiden Sportvereine in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Westmünsterland eingereicht. Der Rat nahm sie einstimmig an. Bei der Initiative handelt es sich um eine Verkehrssicherungsmaßnahme, bei der durch die Anbringung von gewölbten Spiegeln an Ampelkreuzungen Abbiegeunfälle insbesondere mit Lkw und Fußgängern und Radfahrern verhindert werden sollen.

Im September 2019 wurde eine erste Ampelkreuzung im Testbetrieb ausgestattet. Es wurde deutlich, dass möglicherweise nicht genügend geeignete Ampelkreuzungen für diese Spiegel vorhanden sein könnten. Die Initiatoren und Spender machten seinerzeit deutlich, dass das Geld auch anderweitig für verkehrssichernde Maßnahmen wie z. B. Verkehrsspiegel an unübersichtlichen Stellen oder die Beschaffung von mobilen Geschwindigkeitsanzeigern eingesetzt werden kann. „Leider gab es nach dem Beginn der Testphase keine spürbaren Entwicklungen mehr, und die Spenden warten seit mittlerweile über zwei Jahren auf Abruf“, so die WEG in ihrem Antrag, der während der nächsten Ausschusssitzung beraten werden soll.

Die Verwaltung soll daher beauftragt werden, zeitnah Möglichkeiten zu identifizieren, die Spenden für Maßnahmen zur Verkehrssicherheit einzusetzen. Die WEG favorisiert die Beschaffung von Geschwindigkeitsmessern, die durch ihre Mobilität (Ab- und Aufbau laut Hersteller binnen einer Stunde) vielfältig eingesetzt werden können. Die Anlagen messen die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer und zeigen deutlich an, ob zu schnell gefahren wird oder nicht. Für die vorhandenen Spenden könnten mehrere Anlagen beschafft werden.