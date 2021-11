Teststation im Eper Park wiedereröffnet

Die Teststation am Eper Park ist zurück. Nach dem Brandanschlag vom Wochenende werden dort seit Dienstag wieder Coronatests durchgeführt. Die Spurensuche der Polizei ist beendet. Noch am Montag war die Brandstelle mit Flatterband abgesperrt gewesen. Hinweise auf den oder die Täter könnte eine Überwachungskamera am Brandort liefern. Es sind zwei Personen in der Nähe des Tatorts gesehen worden, außerdem haben Zeugen ein verdächtiges Fahrzeug bemerkt, so eine Sprecherin der Polizei am Dienstag. Die Polizei bittet um weitere Hinweise unter

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie