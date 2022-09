Textildenkmal erhält altweißes Kleid

Gronaus größte Baustelle: Die Sanierungsarbeiten an der Weißen Dame beschäftigen in der Spitze bis zu 300 Handwerker. Ein kleiner Teil der Nordfassade zeigt schon den Endzustand (kl. Bild).

Welches Weiß steht der mehr als 110 Jahre alten Weißen Dame am besten, welcher Farbton wirkt am authentischsten? Karen Geveler hat sich schnell entschieden. Zusammen mit Stadtbaurat Ralf Groß-Holtick, Planungsamtsleiter Joachim Krafzik und Bürgermeister Rainer Doetkotte ist die für Denkmalangelegenheiten zuständige Mitarbeiterin der Stadtverwaltung an diesem Montag zur wohl größten Baustelle Gronaus gekommen, um Farbmuster der künftigen Außenfassade des ehemaligen Van-Delden- Spinnereigebäudes in Augenschein zu nehmen.