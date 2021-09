Projekttage am Gymnasium

Gronau

Der Arbeitskreis soziale Bildung und Beratung (asb) führt seit einigen Jahren Projekttage zum Thema Mobbing am Werner-von-Siemens-Gymnasium in Gronau durch. Am vergangenen Montag fand das „Theater gegen Mobbing“ für die siebten Klassen der Schule statt.

Von Marius Knauft