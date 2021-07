Therapie online oder mit Mundschutz

Sie wollen und müssen arbeiten. Aber die Bedingungen für Physio- und Ergotherapeuten sind wegen der Corona-Krise derzeit schwierig. Das liegt nicht nur am Virus, sondern auch an Unwissenheit und Missverständnissen. Und auch von der Politik fühlen sie sich allein gelassen.

„Ich muss aufmachen, ich muss versorgen.“ Olaf Hartmetz müht sich mit den Einweghandschuhen. „Ich habe ja auch akute Fälle, etwa wenn die vom Chirurgen kommen.“ Seine Stimme klingt gedämpft durch den Mundschutz. Der Gronauer Physiotherapeut schickt sich an, seine Arbeit zu tun. Das kann und darf er wegen Corona nur unter verschärften Hygieneauflagen. Wer positiv auf Corona-Viren getestet wurde, mit einem Infizierten Kontakt hatte oder in den vergangenen zwei Wochen in einem Corona-Hochrisikogebiet war, darf die Praxis nicht betreten. Vor und nach der Behandlung wird gründlich desinfiziert.

Trotz der Arbeit hat die Physio- und Ergotherapie-Praxis Franke-Hartmetz Kurzarbeit angemeldet. Große Teile des therapeutischen Angebots brechen weg, weil Pflegeeinrichtungen nicht zugänglich sind. Hausbesuche fallen ebenfalls aus, dazu sagen viele Patienten ihre Termine ab – die einen aus Angst vor dem Virus, andere aus Unwissenheit. Manche erscheinen gar nicht, weil sie davon ausgehen, dass der Betrieb ohnehin geschlossen ist. Andere glauben, dass sie mit ihren Rezepten zurzeit keine Behandlung bekommen können.

Das Problem sei durch eine „Fehlinformation“ entstanden, sagt Dietmar Wülker von der gleichnamigen Physiotherapiepraxis. Minister Laumann habe in einem Statement davon gesprochen, dass es Behandlungen weiter gegen Attest gebe. Gemeint war die Heilmittelverordnung, also das Rezept, kein zusätzliches Attest. Zudem hatte die Ankündigung, dass Massageinstitute nicht mehr öffnen dürfen, zu Missverständnissen geführt. Wülker im Gespräch mit den WN: „Viele Patienten können das nicht differenzieren.“ Er erlebe eine große Verunsicherung. „Es rufen viele an und fragen, ob sie kommen können.“ Konsequenz: Kurzarbeit.

In seiner Praxis werde da mit Mundschutz und Handschuhen gearbeitet, „wo es die Grunderkrankung des Patienten notwendig macht“, so Dietmar Wülker, „oder wenn man in Kopfnähe arbeiten muss“. Das sei mit dem Berufsverband so abgestimmt.

Auch bei McPhysio ist Kurzarbeit angesagt. „Wir haben unseren Risikopatienten abgesagt, weil wir keinen hundertprozentigen Schutz garantieren können“, erklärt Carolin Kernebeck. Die Mindestabstandsregel sei besonders schwierig umzusetzen. „Manchmal muss man die Patienten einfach anfassen.“ Generell aber habe ihre Praxis weitgehend auf aktive Therapieformen umgestellt, bei denen die Patienten zu Übungen angeleitet werden – ohne Körperkontakt. Aber auch dabei müsse manchmal eingegriffen werden – spätestens, wenn ein Patient zu stürzen droht.

„Wir müssen die Praxis aufhalten, aber die Einnahmen brechen weg“, sagt ihre Kollegin Yvonne Schütte. Sie fordert, wie auch der Verband der Heilmittelerbringer (WN berichteten), dass die Politik sich um ihre Branche kümmert. „In den Rettungsschirm sind wir nicht aufgenommen“, klagt sie. „Wir sind auf uns allein gestellt.“

Das erlebt auch Christel Franke-Hartmetz. Sie müsse sich sogar gegen Anfeindungen von Ärzten wehren, „weil die sich wundern, dass wir noch arbeiten.“ Dabei bräuchten manche gerade jetzt ihre Hilfe, so die Ergotherapeutin. Sie versuche, einen Teil ihrer Arbeit online fortzuführen. Der Verband der Ergotherapeuten habe eine „Sprechstunde online“ eingerichtet, erklärt die 57-Jährige. Sie ist spezialisiert auf Eltern-Intervention, Lerntraining und Verhaltenstherapie und damit im Nordkreis die Einzige. Für ihre Klientel sei die Kontaktsperre besonders belastend. „Die ganzen Kinder mit ADHS, die zu Hause sitzen und jetzt noch mehr Hilfe brauchen“, nennt sie beispielhaft. Oder Kinder mit Trisomie 23 und deren Mütter: „Die kann ich doch nicht hängenlassen.“ Diejenigen, die sie auf diesem Weg noch erreichen könne, „sind unendlich dankbar, dass sie nicht allein dastehen“.