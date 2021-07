Thomas Lischik ist neuer Chorleiter

Der Frauenchor Horizont hat die Chorleitung in erfahrene Hände gegeben. Thomas Lischik tritt die Nachfolge von Monique Kokkeler angetreten.

Der Vorstand des Frauenchors Horizont begrüßte jetzt seinen neuen Dirigenten Thomas Lischik mit einem kleinen Präsent. Lischik hat vor einigen Wochen die Nachfolge von Monique Kokkeler angetreten, die aus persönlichen Gründen die Chorleitung aufgegeben hat, teilt der Frauenchor mit. Alle Sängerinnen sind dankbar und erleichtert, dass unter ihrem Dirigat Mitte Februar noch das gelungene Konzert „Horizont#Valentin“ über die Bühne gegangen ist, bevor wegen der Corona-Pandemie alle kulturellen Aktivitäten eingestellt werden mussten.

Mit Thomas Lischik aus Ochtrup haben die Verantwortlichen einen professionellen Musiker mit jahrzehntelanger Berufs- und Chorleitererfahrung engagiert, der die Chorleitung nunmehr ambitioniert und mit großem Elan ausübt. Bereits Ende August sind die Chorproben unter seiner Leitung und unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen wieder aufgenommen worden.

Aufgrund seines Engagements steht seither donnerstags abends die Neue Kirche St. Dionysius in Welbergen als Probenraum zur Verfügung, in der mit ausreichendem Abstand der Sängerinnen untereinander und mit der notwendigen Frischluft-Zufuhr geprobt wird. Trotz der derzeitigen Einschränkungen im Probenbetrieb und im Vereinsleben geht der Frauenchor Horizont davon aus, mit Thomas Lischik einen Dirigenten gefunden zu haben, der dank seiner Kompetenz zur weiteren Entwicklung des Chors beiträgt. Vorstand und Sängerinnen freuen sich auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit ihm und hoffen, das Ergebnis dieser Zusammenarbeit in nicht allzu ferner Zeit dem Publikum präsentieren zu können.