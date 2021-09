Thomas Vortkamp löst Martin Mensing ab

Landrat Dr. Kai Zwicker und der Leiter der Direktion Kriminalität, Kriminaldirektor Carsten Berg, haben jetzt Thomas Vortkamp als neuen Leiter des Regionalkommissariats in Gronau begrüßt.

Der scheidende Kommissariatsleiter Martin Mensing war innerhalb der Kreispolizeibehörde zur Leitstelle nach Borken gewechselt. So wurde eine Neubesetzung erforderlich. Vor gut 21 Jahren ist Vortkamp in die Kreispolizeibehörde Borken versetzt worden. Seine polizeiliche Laufbahn begann beim Bundesgrenzschutz, der heutigen Bundespolizei. Nach seinem Wechsel zur Landespolizei war er als uniformierter Polizist auf den Straßen in Köln und Düsseldorf unterwegs, bevor er erneut die Schulbank drückte. Sein Studium beendete er 1995 als Diplom-Verwaltungswirt mit der Fachrichtung Kriminalität in Duisburg. Bevor er zu seiner Heimatbehörde wechselte, ermittelte Thomas Vortkamp in Herne und Münster.

Wechselnde Einsatzbereiche

Auch innerhalb des Kreises wechselte der Ahauser seine Einsatzbereiche. Zunächst verbrachte der 56-Jährige viele Jahre im Kommissariat in Ahaus als Todes- und Brandermittler. Danach ging er in den Südkreis. Dort leitete er als Stellvertreter das Regionalkommissariat Borken, um dann zur Führungsstelle der Direktion Kriminalität zu wechseln. Der letzte Schritt vor seinem jetzigen Job war eine Dienstgruppenleiterstelle des Wachdienstes in Ahaus.

Übernahme von Verantwortung

Viel erlebt hat Vortkamp in seinen nun bereits nahezu 40 Dienstjahren. Verantwortung in einer Leitungsposition zu übernehmen, kennt der Kriminalhauptkommissar: Stellvertreteraufgaben gehören zu seinem Erfahrungsschatz. So war er maßgeblich an der Aufklärung einer Brandserie in Lünten und Ottenstein beteiligt.

Auch außerhalb der Polizei übernimmt der Ehemann und Vater zweier erwachsener Söhne Verantwortung: im Vorstand eines Schützenvereins und auch viele Jahre in der Kommunalpolitik.