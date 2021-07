Thorarolle für die Alte Synagoge in Epe

Ein langgehegter Wunsch ist jetzt für den Förderkreis Alte Synagoge Epe in Erfüllung gegangen. Der Verein suchte eine Thorarolle. Jetzt hat er eine gefunden – in Den Haag.

Die alte Thorarolle, die nun in den Bestand der Alte Synagoge Epe aufgenommen wird.

Der Verein suchte seit geraumer Zeit eine Thora-Rolle aus echtem Pergament für seine künftige Präsentation. Ein solches Exemplar wurde in den vergangenen Jahren ab und im Internet angeboten, aber dann zu einem für den noch jungen Verein unerschwinglichen Preis versteigert. Jetzt ist der Verein in Den Haag fündig geworden.

Heinz Krabbe, der Vorsitzende des Förderkreises, war über eine niederländische Internetplattform mit Ferdinand Metz, einem älteren Herrn in Den Haag, in Kontakt gekommen, der für seine im Familienbesitz befindliche Thorarolle eine sinnvolle Verwendung suchte.

Heinz Krabbe fährt nach Den Haag

Heinz Krabbe informierte ihn per E-Mail über das Synagogenprojekt in Epe, und Ferdinand Metz lud ihn daraufhin nach Den Haag ein. Er zeigte sich bereit, dem Verein seine Thorarolle zu einem geringen Preis zu überlassen. Spenden für den Förderkreis machten den Erwerb letztendlich möglich.

Metz erzählte, dass seine inzwischen verstorbene Mutter während der deutschen Besatzungszeit jüdischen Mitbürgern in ihrem Haus Unterschlupf gewährt hatte. Wie die Thorarolle letztlich in den Besitz der Familie gelangte, konnte Metz allerdings nicht sagen.

Thorarolle im Judentum

Im Laufe der Besatzungszeit seien im Zusammenhang mit der Verfolgung der niederländischen Juden viele Thorarollen vernichtet worden. Von der ursprünglich 15 Meter langen Pergamentrolle ist ein Fragment von 2,5 Meter erhalten geblieben, von den beiden reich mit Intarsien verzierten beiden Haltestäben ist einer noch vorhanden.

Der Verein möchte zukünftig bewusst die Rolle in diesem beschädigten Zustand in einer Vitrine am ursprünglichen Standort des Thoraschreins präsentieren.

Thorarolle in der Pogromnacht 1938 vernichtet

Die Thorarolle der jüdischen Gemeinde Epe ist in der Pogromnacht 1938 vernichtet worden, und die erworbene Thora soll gerade mit ihrem fragmentarischen Charakter und ihrer deutsch-niederländischen Geschichte zum Nachdenken anregen.

Der Verein beabsichtigt, weitere Fragen zum Fundstück zu klären, zum Beispiel welchen Teil der in der Thora enthaltenen fünf Bücher Mose das Schriftstück enthält. Hebräischkundige Fachleute sollen hierzu Auskunft geben.

Einladung zur Einweihungsfeier

Ferdinand Metz freut sich nun, dass seine Thorarolle demnächst in der Alten Synagoge einen würdigen Aufbewahrungsort finden wird. Er wurde von Heinz Krabbe bereits jetzt zur Einweihungsfeier der renovierten Alten Synagoge nach Epe eingeladen.