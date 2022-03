Thorsten Buchholz startet bei der WGG

Der 43-Jährige Buchholz war bislang Leiter der Immobilienabteilung der Volksbank Schermbeck am nördlichen Rand des Ruhrgebietes. In der Übergangsphase wird ihm sein Vorgänger in geringem zeitlichem Umfang noch beratend zur Seite stehen, um Kontinuität zu garantieren.

Der neue Geschäftsführer begann begann nach der Grundwehrdienstzeit im Jahr 1999 seine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der damaligen Volksbank Dinslaken (heute Volksbank Rhein-Lippe). Dort war er im Privatkundengeschäft bis Ende 2006 tätig. Dann erfolgte der Wechsel in die Wohn- und Grundstückswelt in der Immobilienabteilung der Volksbank Schermbeck.

„Im Zuge der Leitungsfunktion in dieser Abteilung und der zunehmenden Bedeutung von Immobilien im Eigengeschäft der Volksbank kam ich zur Fortbildung des diplomierten Bankbetriebswirtes Management“, beschreibt er seinen weiteren beruflichen Werdegang. „Die Perspektive Wohnlösungen der verschiedensten Varianten anzusprechen und teils später realisieren zu können, so dass der Trend des überteuerten Wohnens abgefedert werden kann, dies mit politischer Rückendeckung und für ein gesundes und zukunftsorientiertes Miteinander, ist für mich eine bedeutende Motivation.“ Es klinge recht banal, so Buchholz, nur: „nicht wohnen, geht nicht“. Und hinter dem Schaffen von adäquatem Wohnraum für Alt und Jung stecken viel mehr Chancen für die Stadt Gronau, als eventuell zu Beginn gesehen werde. „Ich begrüße daher die hervorragende Entscheidung der Stadt Gronau, das Helft selbst in Hand genommen zu haben, anstatt sich den Entwicklungen zu ergeben.“

Auch im Privaten setzt der verheiratete Vater von zwei Töchtern auf Teamplay. Nach vielen Jahren als Fußballspieler ist er derzeit Vorstandsmitglied der Handballabteilung des SV Schermbeck und zudem im Schützenverein und im Gemeindemarketingverein „Wir sind Schermbeck“ ehrenamtlich aktiv.