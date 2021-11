Tiefpunkt im „Katastrophenjahr“

Ein uneinheitliches Bild gab ein 37-jähriger Gronauer vor dem Landgericht ab, der beschuldigt wird, in der Nacht zum 1. Mai in seiner Mietwohnung an der Enscheder Straße Feuer gelegt zu haben. Aktuell ist er in einer forensischen Einrichtung untergebracht.

Durch wahnhafte Vorstellungen soll sich ein heute 37-Jähriger aus Gronau dazu angetrieben gefühlt haben, in seiner Mietwohnung an der Enscheder Straße Feuer zu legen. Am 1. Mai brannte die Wohnung in der Fußgängerzone aus, weitere Bewohner des Hauses waren in Gefahr.