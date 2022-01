Tierisch guter Unterricht

Schulhund an der Euregio-Gesamtschule

Epe

Nicht nur für Gesamtschüler in Epe endeten am Montag die Ferien, sondern auch für Schulhund Nero. Er bringt schon seit einigen Monaten Freude, Abwechslung, Empathie, Ruhe und Konzentration in den Unterricht. Genau das war auch die Intention bei der Überlegung, einen Schulhund anzuschaffen.