Tim Bendzko startet seine Sommershows beim Jazzfest in Gronau

Tim Bendzko tritt am 6. Mai (Samstag) in der Gronauer Bürgerhalle auf und startet dort seine Sommertour.

Nach seinem Konzertabbruch in Stuttgart hat Tim Bendzko nicht nur das nächste Konzert in Leipzig abgesagt. Auch die geplanten Auftritte in Hamburg und Berlin wurden in den Herbst verschoben und verlängern dann seine Clubtour. In Hinblick auf seinen Auftritt am 6. Mai (Samstag) beim Jazzfest gibt es aber positive Nachrichten: Über die sozialen Medien ließ der populäre deutsche Sänger durchklingen, dass es ihm schon deutlich besser gehe.