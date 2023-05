Tim Bendzko liefert ab

Gronau

Wenn ein Interpret richtig Lust hat, dann ist es ihm auch anzumerken. Dass Tim Bendzko am Samstagabend in der Gronauer Bürgerhalle beim Abschlusskonzert, des 35. Jazzfestes Lust hatte abzuliefern, das war ihm deutlich anzumerken. Das Publikum nahm die Steilvorlage dankbar an.