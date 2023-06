Verein bietet Tischtennis für Parkinson-Patienten an

Morbus Parkinson ist eine Erkrankung des zentralen Nervensystems. Spezielle Zellen im Gehirn sterben ab, es kommt zu einem Mangel an Dopamin, dem Nervenbotenstoff, der zusammen mit anderen Botenstoffen an der Bewegungssteuerung beteiligt ist. Die Folge: Erkrankte sind in ihrer Bewegungsfähigkeit zunehmend eingeschränkt. Manuela Walter bekam vor drei Jahren die Diagnose Parkinson. Die Gronauerin litt zunehmend unter Unruhe-Zuständen, ging schließlich zum Neurologen. „Der wusste sofort, was mit mir los war“, berichtet die 68-Jährige. Doch so einfach in ihr Schicksal ergeben mochte und möchte sich die Witwe nicht. Ermutigt durch ihre Tochter fühlt sie sich fit genug, um der Erkrankung die Stirn zu bieten. Das Mittel der Wahl lautet Sport. Neuere Forschungsergebnisse zeigen, dass aktivierende Therapien das Fortschreiten der als unheilbar geltenden Krankheit entscheidend verlangsamen können. Weiterer Reiz: Oftmals kann die Medikamenten-Dosis bei den Patienten verringert werden.

PingPongParkinson: Verein wurde 2020 gegründet

Über besagten Neurologen, aber auch durch Zeitungsberichte, kam die Gronauerin auf Tischtennis und die Initiative PingPongParkinson, kurz PPP. 2020 im benachbarten Nordhorn gegründet, hat es sich der ehrenamtlich geführte Verein zum Ziel gesetzt, bundesweit möglichst viele an bestehenden Vereinen angedockte Anlaufstellen zu etablieren, in denen Parkinson-Erkrankte gemeinsam dem Sport nachgehen können. Rund 170 davon existieren aktuell.

„Ich habe mich gefragt, ob es dieses Angebot auch hier in Gronau gibt“, berichtet Manuela Walter – und schrieb die ansässigen Vereine TTC Gronau und TV Westfalia Epe an. Das war im April. Bei Letzterem brachte sie damit einen Stein ins Rollen, der binnen kürzester Zeit zur Gründung eines Stützpunktes unter dem Dach von PPP führte. Stephanie Niesing von der TVE-Geschäftsstelle hatte sich mit Tischtennis-Abteilungsleiter Michael Merkler kurzgeschlossen. Nachdem der seine grundsätzliche Bereitschaft erklärt hatte, eine solche Gruppe zu betreuen, gab es nach weiteren Abstimmungsgesprächen mit dem Vorstand und dem Sportamt der Stadt schnell „grünes Licht“ für den PPP-Start vor Ort.

Zwei Mal hat sich die Gruppe unter den Fittichen von Michael Merkler und Jens Wilke vom TVE seitdem in der Halle an der Gasstraße getroffen. Manuela Walter fühlt sich dort wohl, wenngleich sie sich noch in der Findungsphase befindet, wie sie sagt. Es gehöre schon viel Mut dazu, sich auf etwas ganz Neues einzulassen, aber das Gemeinschaftsgefühl gepaart mit der Bewegung zeigten bereits Wirkung. Genau das ist das Ziel von PPP: Grundlage des Trainings in den Stützpunkten soll ein aktiver und offensiver Umgang mit der Erkrankung sein, heißt es auf der Vereins-Homepage. Die Gruppe soll die Isolation des Einzelnen aufheben und so ein Plus von Lebensqualität generieren.

Prominente Fürsprecher

Die Verbindung Tischtennis und Parkinson hat prominente Fürsprecher: Frank Elstner gehört zu ihnen. Der bekannte TV-Moderator, ebenfalls an Parkinson erkrankt, kämpft mit Sport gegen die Symptome an. Die besondere Geeignetheit der Sportart Tischtennis sieht er in der Verknüpfung von Bewegung bei gleichzeitiger mentaler Herausforderung. „Man bewegt sich nicht nur, sondern muss ständig und schnell überlegen, wohin man den Ball schlägt, um den Punkt zu machen“, wird der 81-Jährige in der Süddeutschen Zeitung zitiert.

Zurück zum TV Westfalia: Neben Manuela Walter gehören aktuell Udo Neukirchner und Lothar Foecker der Parkinson-Gruppe an. Beide haben bereits Vorerfahrungen im Tischtennis. Das gilt vor allem für Foecker: Der Metelener war in seiner Jugend Mitglied im dortigen TTV, setzte dann aus. Mit 56 Jahren hat er jetzt den Wiedereinstieg angepeilt. Beweglichkeit und Koordination verbessern, das sind seine Ziele. Das Angebot des TV kam da gerade recht. Erste Erfolge hat er nach eigener Aussage schon in kurzer Zeit erreicht: „Ich merke, wie das Zittern beim Spiel weggeht.“

Der Grundstein ist gelegt: Die PPP-Gruppe des TVE mit Udo Neukirchner (l.), Manuela Walter und Lothar Focker (2.v.r.) und den TVE-Trainern Michael Merkler (2.v.l.) und Jens Wilke. Foto: Schippers

Ähnlich ist es bei Udo Neukirchner: Der Gronauer ist ein früherer Arbeitskollege von Abteilungsleiter Merkler. Auch er will jetzt immer dienstags in die Gasstraßen-Halle kommen, sich sportlich betätigen und sich austauschen. Gegenseitige Information und Hilfe – auch das sind erklärte Ziele des Beispiel gebenden Angebots. Das erfolgt bereits auch schon außerhalb des Trainings: Eine Whatsapp-Gruppe haben die Beteiligten nämlich schon gegründet.

Wachsende Nachfrage

„Es haben sich zudem weitere Interessenten für die Gruppe gemeldet“, freut sich Michael Merkler über steigenden Zuspruch. Der Abteilungsleiter Tischtennis ist schon seit der Gründung im Jahr 1980 mit dem Sport verbunden, spielt in der ersten Mannschaft des TVE in der Kreisliga. Der Anfrage des Vereins, ob Interesse besteht, eine PPP-Gruppe einzuführen, stand der 62-Jährige von Anfang an aufgeschlossen gegenüber. „Ich habe selbst Schicksalsschläge in der Familie miterlebt und will gerne helfen“, sagt er zu seiner Motivation. Dankbar ist er dem Sportamt der Stadt, das es ermöglicht habe, eine eigene Trainingsstunde für PPP im Hallenplan freizuschaufeln. „Zunächst nur bis Oktober, aber dann sehen wir weiter“, zeigt sich Merkler zuversichtlich, dass eine dauerhafte Lösung gefunden werden kann.

Der PPP-Stützpunkt des TV Westfalia Epe nimmt gerne weitere an Parkinson Erkrankte in der Gruppe auf. Das Training findet immer dienstags in der Zeit von 19 bis 20.30 Uhr in der Dreifachhalle an der Gasstraße in Epe statt. Weitere Infos erteilt die Geschäftsstelle des TVE unter Telefon 02565 9705160 oder Michael Merkler via E-Mail (Michaelmerkler@gmx.de). Weitere Infos über den Verein PingPongParkinson gibt es im Netz unter pingpongparkinson.de.