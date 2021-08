Todesfall im Caritas-Citywohnpark

Eine 94-jährige Bewohnerin des Citywohnparks, in dem mehrere Bewohner und Mitarbeiter positiv auf Corona getestet worden sind, ist am Karfreitag gestorben.

Der Citywohnpark, in dem mehrere Bewohner und Mitarbeiter positiv auf Corona getestet worden sind, hat am Karfreitagabend einen Todesfall gemeldet: „Leider ist heute Nachmittag eine 94-jährige Bewohnerin, die seit über 15 Jahren im Citywohnpark wohnte, verstorben. Sie war zwar Covid-19 positiv getestet, aber seit Längerem bettlägerig und schwer vorerkrankt“, so Matthias Wittland vom Vorstand der Caritas, die Trägerin der Einrichtung ist. Ein weiterer Bewohner fiebere stärker, zwei Bewohnerinnen leicht, den beiden Bewohnerinnen gehe es aber bisher soweit gut“, so Wittland weiter.