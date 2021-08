Tödlicher Unfall auf der A 31

Am Mittwochabend ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall im Verkehrskreuz Gronau/Ochtrup gestorben. Der Mann erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Ein 31-jähriger Motorradfahrer hat am Mittwochabend beim Abbiegen von der B 54 auf die A 31 im Verkehrskreuz Gronau/Ochtrup sein Leben verloren. Wie die Polizei berichtet, kam es offenbar wegen zu hoher Geschwindigkeit zu einem Sturz, an dessen Folgen der Mann noch an der Unfallstelle verstarb.

Der Mann aus Frankfurt sei mit seinem Motorrad im Verkehrskreuz Gronau/Ochtrup von der Bundesstraße 54 auf die Autobahn 31 in Richtung Emden aufgefahren, berichtet die Polizei. Ersten Erkenntnissen zufolge habe er „auf der Tangente aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit“ die Kontrolle über sein Motorrad verloren und sei auf die Seite gestürzt auf die Seite. Im weiteren Verlauf sei der Mann mit seinem Motorrad quer über die Parallelfahrbahn gerutscht und gegen die Schutzplanken geprallt.

Auf der A 31 wurde die Richtungsfahrbahn Emden für die Unfallaufnahme bis etwa 23 Uhr komplett gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.