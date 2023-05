55-jähriger Gronauer bei Unfall auf der Baumwollstraße gestorben

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Baumwollstraße ist am Mittwochnachmittag ein 55-jähriger Gronauer ums Leben gekommen. Der Frontalzusammenstoß ereignete sich in der Gildehauser Bauerschaft Achterberg kurz vor dem Industriegebiet an der A 30.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Baumwollstraße zwischen Gronau und der Auffahrt zur Autobahn 30 bei Gildehaus ist am Mittwochnachmittag ein 55-jähriger Gronauer gestorben.

Nach Angaben der Kreispolizei Emsland/Grafschaft Bentheim war gegen 17.30 Uhr ein 57-jähriger Overdinkeler auf der Baumwollstraße in Richtung Nordhorn unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Mann mit seinem Fahrzeug hinter der Einmündung „Brookdiek“ (Bauerschaft Achterberg) in den Gegenverkehr und prallte dort frontal mit dem Wagen des 55-jährigen Gronauers zusammen, der in Gegenrichtung unterwegs war.

Ursache noch ungeklärt

Der 55-Jährige wurde durch den Aufprall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 57-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde von Rettungskräften an der Unfallstelle reanimiert und anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein angeforderter Rettungshubschrauber wurde nicht mehr benötigt.

Die Straße war für die Zeit Unfallaufnahme sowie für die Aufräum- und Bergungsarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt. Neben einem Rettungswagen und dem Rettungshubschrauber, einem Notarztwagen und insgesamt 25 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr, waren auch Notfallseelsorger vor Ort.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen, sie stand bis Redaktionsschluss am Mittwoch nicht fest. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro, so die Polizei in ihrem Bericht.