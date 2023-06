68-jährige Autofahrerin nach Frontalzusammenstoß gestorben

Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Dienstag in den frühen Abendstunden auf dem Amtsvennweg: Eine 68-jährige Autofahrerin aus Enschede (Niederlande) erlag nach einer Autokollision ihren schweren Verletzungen.

Auf dem Amtsvennweg ereignete sich am frühen Dienstagabend ein schwerer Unfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren.

Es ist erst ein paar Tage her, dass es auf dem Amtsvennweg zuletzt gekracht hat. Am frühen Dienstagabend ereignete sich erneut ein Unfall auf der Bundesstraße 70. Dieses Mal in der Nähe zur Abzweigung Flörbachweg.

Zur Unfallzeit gegen 17.30 Uhr befuhr eine 68-jährige Frau aus Enschede (Niederlande) mit ihrem Auto den Amtsvennweg aus Richtung Enscheder Straße kommend in Richtung B54. Direkt hinter ihr fuhr ein 47-jähriger Gronauer in gleiche Richtung –ihnen kam ein 60-jähriger Niederländer mit seinem Pkw, der ebenfalls aus Enschede kommt, entgegen.

Dieser kam aus bislang unbekannten Gründen ausgangs einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem Wagen der 68-jährigen Enschederin. Der dahinter fahrende Mann aus Gronau konnte nicht mehr ausweichen und fuhr mit seinem Pkw in die Unfallstelle.

Die Frau aus Enschede wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus ihren Verletzungen erlag. Die beiden beteiligten Männer wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Amtsvennweg musste aufgrund der Unfallaufnahme gesperrt werden, der Verkehr wurde abgeleitet. Für die Unfallaufnahme wurde das Unfallaufnahmeteam der Polizei Steinfurt eingesetzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden eingeleitet. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Ahaus entgegen: Telefon 02561-9260

Annahme: Massenunfall

Da die Feuerwehr bei der Alarmierung von sechs Verletzten ausgehen musste, wurde von einem Massenunfall ausgegangen, eine große Mannschaftsstärke alarmiert, die aber zum Glück nicht eingreifen musste. Letztendlich gab es eine Schwerverletzte, die von den Feuerwehrleuten aus dem Fahrzeug herausgeschnitten werden musste und in die Klinik nach Enschede gebracht wurde. Darüber hinaus geht die Polizei nach ersten Angaben von zwei weiteren Leichtverletzten aus.