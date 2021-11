Toll, wenn es nichts kostet . . .

Die Kita-Leiterin und Lokalpolitikerin Birgit Hüsing-Hackfort (WEG) legt sich mächtig ins Zeug. Sie will ein Forscherhaus in Gronau etablieren, in dem Kinder spielerisch an die sogenannten MINT-Themen herangeführt werden. Dafür hätte sie noch mehr Unterstützung verdient.

Von Frank Zimmermann