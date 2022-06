Tolle Unterstützung für grünes Projekt

Eine Arbeitswoche investierten die Mitarbeiter der Deutschen Bank in Gronau in einem für sie ungewöhnlichen Umfeld: im Schrebergarten. Genau genommen in der Parzelle der Gesamtschule Gronau. Auch der Träger der Anlage unterstützt das Schulprojekt aktiv.

Gleich doppelt beschenkt wurde am Donnerstag die Gesamtschule Gronau. Im Rahmen der konzernweiten „Social Days“ der Deutschen Bank rückten aus der Gronauer Filiale zehn Mitarbeitende an, um im Schulgarten fleißig mit anzupacken. „Wir sind mit zehn Personen hier und arbeiten vier Stunden. Macht also in Summe 40 Stunden, also eine ganze Arbeitswoche“, rechnete Ludger Schröder von der Deutschen Bank vor. Er hatte den Einsatz im Schulgarten organisiert.