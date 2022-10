Tonpfeifen statt Bernsteinzimmer

Nein, kein Bernsteinzimmer, aber immerhin zahlreiche Artefakte aus der Zeit, als die Vorgängerkirche noch stand: Die archäologischen Grabungen vor der St.-Antonius-Kirche haben in den vergangenen Tagen durchaus Spannendes aus der Historie der Stadt zutage gefördert.

Die fortschreitende Innenstadtsanierung eröffnet immer mal wieder auch Einblicke in die Historie der Stadt. Spannend, wenngleich in der Regel nur vergleichsweise bescheidene neue Erkenntnisse über das alte Gronau zutage gefördert werden. „Das Bernsteinzimmer haben wir nicht entdeckt“, sagt denn auch Sandra Görtz von der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der LWL-Archäologie in Münster Zum Ergebnis der jüngsten Bodenuntersuchungen auf dem Vorplatz der St.-Antoniuskirche, die der Landschaftsverband fachlich begleitet hat (wir berichteten).