Tradition als Totschlagargument

Der Nikolausverein Epe will Kinder glücklich machen. Die Stadtverwaltung will den Datenschutz beachten. Zwischen diesen beiden Positionen ist es zu einem Konflikt gekommen, der aber wesentlich weniger dramatisch war, als er in manchem Medienbericht dargestellt wurde.

Unbestritten: Der Nikolausverein Epe stellt seit Jahrzehnten eine Veranstaltung auf die Beine, die bei vielen Menschen gut ankommt. Ganz vehement zu bestreiten ist aber die Mär, diese traditionsreiche Veranstaltung sei durch den Datenschutz oder dessen Auslegung durch die Stadtverwaltung in Gefahr gewesen. Was lediglich in Gefahr war, dass war der Anspruch des Nikolausvereins, auf recht bequeme Art und Weise an die Adressen aller Kinder unter elf Jahren zu kommen, die in Epe leben.