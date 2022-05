Traditionen in Epe

An den auf dem Boden liegenden, gerade gewachsenen Baumstamm wurden die neuen Schilder angeschraubt und ausgerichtet. Am Vorabend des 1. Mais wurde in der Fußgängerzone von Epe erstmals der neue Maibaum mit Motiven, die Traditionen des Stadtteils beschreiben, aufgestellt. Dazu hatten sich zahlreiche Besucher in der Ortsmitte eingefunden.Spielten erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit: die Musiker der neuen Gruppe La Paka.

Foto: Guido KratzkeGuido Kratzke