Training in Demokratie

Drei Tage lang bewegte sich die Gronauer Schülerin Carlotta Haben auf parlamentarischem Parkett: Sie nahm Ende Oktober am Jugend-Landtag NRW in Düsseldorf teil. Dabei erlebte sie mit fast 200 anderen 16- bis 21-Jährigen aus allen Landesteilen parlamentarische Prozesse und Abläufe hautnah.

Im Landtagsgebäude in Düsseldorf fand die Sitzung des Jugend-Landtags statt, an der auch Carlotta Haben aus Gronau teilnahm.

Carlotta hatte im Mai auf die Ausschreibung des SPD-Landtagsabgeordneten André Stinka aus Coesfeld reagiert – und bekam den Platz im Jugend-Landtag. „Ich bin bei den Jusos aktiv“, sagt die 17-Jährige. Sowohl in der Gronauer Ortsgruppe als auch als stellvertretende Vorsitzende im Unterbezirk Borken mischt sie in der Politik mit. In Gronau nimmt sie als Vertreterin des Jugendschülerparlaments an den Sitzungen des Jugendhilfeausschusses teil. Interesse an Politik verspürte sie schon vor längerer Zeit – ein Interesse, das sich während des Lockdowns intensivierte. Ihre eigenen politischen Positionen glich sie mit denen der verschiedenen Parteien ab und fand die meisten Übereinstimmungen mit SPD und Grünen. Wobei sie sich schließlich bei den Jusos besser aufgehoben fühlte.