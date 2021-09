Trassen der K 59n farbig markiert

Epe

Auf dem Postbrückenweg fallen die farbigen Markierungen auf der Fahrbahn und am Wegesrand auf. Was soll das? Beim genaueren Hinsehen wird klar: Die Farbstriche zeigen die Trassenverläufe der Kreisstraße 59n an. Über die Eper Ostumgehung wird schon langer diskutiert, am Sonntag wird deutlich, dass die Straßenpläne bei vielen Menschen nicht auf Gegenliebe stoßen.

Von Martin Borck